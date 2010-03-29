Что готовит Таможенный союз ювелирам?

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана заработает уже в ближайшее время — ориентировочно с 1 июля этого года. Пограничный, таможенный и другие виды контроля переносятся на внешнюю границу Союзного государства. Какие перспективы открываются для российских и белорусских производителей ювелирных изделий в Таможенном союзе? Будет ли унификация или взаимное признание клейма? На эти актуальные для ювелирного рынка вопросы ответил «Известиям» Казимир Высоцкий, начальник Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов Республики Беларусь.

— Пока ювелирные рынки России и Беларуси находятся под защитой национальных законодательств. Но системы регулирования этих рынков очень похожи на 99,9%. Белорусские и российские производители уже освобождены от взимания таможенных платежей при ввозе своей продукции в рамках Союзного государства. Но клеймление, по нашему мнению, в начале действия норм Таможенного союза должно остаться у каждого свое. Россия клеймит изделия узаконенным клеймом с изображением кокошника, а Беларусь использует государственное клеймо с изображением зубра. И вводить в срочном порядке единое клеймо мы и российские коллеги из Пробирной палаты считаем пока нецелесообразным. Главным образом, с точки зрения экономической безопасности. Ведь если в России и Беларуси ювелирные рынки находятся под жестким контролем государства, то в Казахстане, с которым мы в Таможенном союзе имеем общую границу, в настоящее время отсутствует должный контроль со стороны государства за порядком производства и обращения (реализации) ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Это может привести к развитию теневого рынка в России и Беларуси.

Соответственно, определенная часть доходов от незаконного производства ювелирных изделий и их реализации не попадут в бюджеты государств участников ТС. Это мы уже проходили ранее, когда открылась граница между Россией и Беларусью. К нам сразу хлынул поток контрабанды некачественных золотых изделий турецкого производства, которые беспрепятственно везли в поездах, автомобилях частные лица и по сходной цене продавали прямо на рынках. Сложившуюся криминогенную ситуацию с ювелирными изделиями на белорусском рынке удалось взять под контроль благодаря совместным действиям белорусского МВД и Министерства финансов.

Можно, конечно, создавать общую структуру государственного пробирного надзора трех стран в рамках ТС для регулирования ювелирного рынка по аналогии со странами — участниками Венской конвенции. Но, по нашему мнению, на первоначальном этапе это нецелесообразно по причине значительных бюджетных ассигнований по созданию и дальнейшему функционированию данной структуры в период мирового финансового кризиса. Кроме того, я считаю, что это не повысит уровень защиты потребителей ювелирных изделий в ТС.

Поэтому белорусское клеймо будет продолжать действовать — это залог того, что потребитель будет надежно защищен от нелегального ввоза некачественных и низкопробных ювелирных изделий. А бюджет не понесет убытков от недополученных налоговых платежей.

Также не произойдет и взаимного признания национальных клейм. Вариант взаимного признания клейм требует открытия государствами секрета защиты клейм от подделки и проведения ряда других мероприятий. Что неприемлемо для Российской Федерации, являющейся одним из основных мировых производителей и экспортеров ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, в том числе, и в Республику Беларусь.

Государственная инспекция пробирного надзора Министерства финансов Беларуси в рамках ТС в рабочем порядке предложила Пробирной палате России не производить переклеймение изделий отечественных производителей, поступающих на наши рынки. Реализуется ли наше предложение в рамках ТС, будет известно позже.