В футболе и в политике разбираются все

«ЭН» совместно с ООО «Идея Консалт» начинают серию материалов, посвященных экономической безопасности бизнеса. Дмитрий Сидоренков, консультант ООО «Идея Консалт», расскажет о стереотипах мышления белорусских управленцев и владельцев компаний, которые экономят на безопасности собственного бизнеса либо пока не знакомы с техниками и методиками в этой сфере.

Увеличился штат и объемы производства (продаж) вашего предприятия? Это неизбежно влечет возникновение трудностей контроля ошибок и нелояльности персонала, участие предприятия в конкурентной борьбе и другие «болезни роста». Требует к себе повышенного внимания в целом система управления производства (продажами). Возникают риски и угрозы, характерные для специфики конкретного предприятия.

Когда предприятие может себе позволить выбрать на рынке труда дорогих специалистов в области маркетинга, менеджмента, инжиниринга, финансов и бухгалтерского учета, то почему-то, например, специалистов по безопасности или по персоналу принято считать второстепенными фигурами в штатном расписании. А ведь именно они – одни из ключевых фигур в обеспечении спокойной жизни предприятия.

Недооценив важность внедрения системы обеспечения безопасности бизнеса (СОБ), можно и опоздать. Ведь безопасность, в первую очередь, обеспечивается превентивными мерами. Болезнь легче предупредить. СОБ в условиях Беларуси реализуется руководителями предприятий в рамках их представлений и фантазии об этом. Систематизировать данную сферу деятельности и эффективно применять практически удается немногим. В необходимости это делать самому либо привлекать профессионалов можно убедиться на конкретном примере.

Минское предприятие N поставляет импортный товар и продвигает через розничную сеть. Система управления функционирует слажено под жестким управлением руководителя и, на первый взгляд, не нуждается в коррекции. Коллектив трудится, менеджеры имеют мотивации в виде % от продаж, склад работает, бухгалтерия отчитывается. Однако жесткая система оказалась хрупкой. Главный супервайзер, так сказать, топ-менеджер, уходит к конкурентам с наработанной клиентской базой. А ведь недавно на «корпоративе» произносил здравицы и клялся в вечной любви хозяину. Сколько волка ни корми…

Собственник обратился за помощью к профессионалам в критический момент. В ходе инициированной им проверки было установлено, что о позывах менеджера уйти не знал только ленивый. Дорогая машина менеджера требовала дорогого ухода, как и его молодая красавица жена. За ним числились два крупных потребительских кредита. Результаты проверки некоторых менеджеров шокировали. Например, один из них таким образом наладил систему «откатов» с клиентами, что не только не видел в ней ничего криминального, но и активно популяризовал ее среди молодых работников.

Скрупулезно и тщательно спланированными мероприятиями удалось удержать основных клиентов, избавиться от балласта, увеличить объем продаж при прочих равных условиях, а в целом внедрить современную и эффективную, методологически обоснованную систему обеспечения экономической безопасности, которая в будущем поможет бороться с возникшими рисками и угрозами со стороны конкурентов, партнеров и избежать очевидных (случайных) ошибок собственного персонала. Необходимо отметить, что главные мероприятия по внедрению СОБ основаны на техниках и приемах, далеких от арсенала незабвенного Дж.Бонда, и, кстати, все они законны и не нарушили конституционных прав работников. В решении указанной задачи, как ни странно, основную роль сыграли приемы социальной психологии, практически примененные в рамках служебной проверки.

Рассматривая указанную задачу, мы озвучили одну из угроз, которая может возникнуть у любого реально работающего предприятия. Угроза, связанная с действиями собственного персонала. Причинами ее возникновения чаще всего являются негативный психологический климат, случайные и специальные утечки коммерческой информации, манкирование и нездоровый карьеризм, отсутствие стимулирующих труд средств и способов мотивации, в общем, нелояльные работники.