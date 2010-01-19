ПРАВОВЕД с Натальей Костко #45

Родителям — родителево

Здравствуйте! У меня такая ситуация: я и мой муж имеем дочь 1,5 лет. Считаемся молодой семьей. Мне на работе выделили квартиру для строительства в Минском районе. Я прописана в Минском районе как субквартирант. Муж и дочь прописаны в родительской квартире мужа в г.Минске, где метров всем хватает. Собственник квартиры его отец. Хочу спросить, получим ли мы льготный кредит на все положенные как молодой семье 60 кв.м (3 члена семьи) или учитывают площадь квартиры родителей мужа?

Рита, г. Минск.

В месте, где вы становились на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, вы подавали пакет документов. Среди них были справки на каждого члена семьи о наличии в их собственности жилых помещений. Если в этих документах говорилось, что у вас (а также мужа и дочки) нет в собственности в данной местности жилья, то размер кредитуемой площади будет рассчитываться по общему правилу.

Так, в Указе Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» говорится, что нормируемые размеры общей площади строящегося жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются (из расчета на одного члена семьи) для граждан, строящих жилые помещения в городах и поселках городского типа, а также в многоквартирных жилых домах в сельских населенных пунктах, — 20 кв. метров (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры — 36 кв. метров).

К вашей строящейся квартире собственность свекров не имеет никакого отношения.

Крепостное право

Я работаю по трудовому договору в частной фирме. Осенью пошла в отпуск, получила перед этим зарплату за предыдущий месяц и еще примерно столько же. Я решила, что это отпускные. А когда вышла на работу, мне сказали, что «у нас отпускные не предусмотрены, это зарплата за следующий месяц». Разве это законно? Что делать в такой ситуации?

Ольга, г. Минск.

Начнем с того, что работники независимо от того, кто является их нанимателем, от вида заключенного ими трудового договора, формы организации и оплаты труда имеют право на основной отпуск, если иное не предусмотрено законодательными актами (статья 154 Трудового кодекса).

Согласно статье 155, продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней. Продолжительность основного отпуска обязательна для всех нанимателей.

За время трудового отпуска за работником сохраняется средний заработок, исчисляемый в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом (статья 175 ТК). Наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее, чем за два дня до начала отпуска (статья 176 ТК).

Вам стоит для начала изучить документы, в которых вы расписывались при получении денег, и узнать, за что последние были выплачены. В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться в суд.