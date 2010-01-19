Обменник «брали» свои?

Задержаны подозреваемые в краже из обменного пункта Абсолютбанка в минском универсаме «Центральный». Как сообщили в пресс-службе ГУВД Минорисполкома, проверяется информация о причастности задержанных к ограблению обменника у торгового центра «Автозаводской» с убийством кассира.

Пункт обмена валют ЗАО «Абсолютбанк» в минском универсаме «Центральный» был обворован 18 декабря. Из сейфа обменника было похищено около Br64 млн. Преступники к краже подготовились основательно: на месте они не оставили никаких следов. Однако информация, собранная по крупицам как оперативным, так и следственным путем, позволила минским стражам правопорядка установить целостную картину преступления.

Как оказалось, к нему причастны четверо молодых людей: двое — сотрудники ЗАО «Абсолютбанк», двое — ранее судимые лица. Они готовились весьма тщательно и долго: на протяжении месяца досконально изучали район, место будущего преступления, график работы обменника и т.д. В преступной группе роли были четко распределены: двое сотрудников банка отвечали за все нюансы, связанные с возможностью мгновенного проникновения в обменник, а двое ранее судимых молодых людей — за обеспечение «чистоты» преступления — без следов и зацепок для сыщиков.

И тем не менее, при активном содействии сотрудников Абсолютбанка сотрудники минского угро смогли выйти на след группы и задержать трех ее членов. Четвертый же подозреваемый на украденные деньги решил отдохнуть в Египте. Кстати, вчера в одном из московских аэропортов сотрудники минской милиции во взаимодействии с московскими коллегами задержали последнего фигуранта дерзкой кражи прямо у трапа самолета, вернувшегося из Египта.

Вскоре задержанным придется предстать перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится комплекс следственных мероприятий. Проверяется информация на причастность задержанных к совершению иных подобных преступлений.

Другое нашумевшее ограбление обменника произошло у торгового центра «Автозаводской» по ул.Варвашени,1 в Минске 10 декабря. Тогда труп кассира — 21-летней минчанки — обнаружил водитель-инкассатор, который и позвонил на спецлинию 102. Как было установлено позже, из обменного пункта похищена выручка в размере около Br35 млн. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 («Убийство») УК Беларуси.

В отношении должностных лиц ЗАО «Абсолютбанк» органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч.3 ст.425 («Бездействие должностного лица») УК по поводу убийства кассира обменного пункта у торгового центра «Автозаводской». Как пояснили в Генпрокуратуре, объект банковской инфраструктуры не был обеспечен в должной мере ни средствами наблюдения, ни средствами охранной сигнализации.

Все обменные пункты валют ЗАО «Абсолютбанк» временно закрыты.