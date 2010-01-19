Добро пожаловать на «Минск-Арену»!

С введением в строй «Минск-Арены» у одной из самых непосещаемых команд КХЛ – минского «Динамо» – резко прибавилось болельщиков. Посмотреть на чудо-строение и заодно поболеть за белорусскую команду собирается все больше народу, причем, отрадно, что на хоккей стали ходить парами и семьями. Так, на рядовой субботний поединок с «Автомобилистом», который закончился безоговорочной победой «Динамо» – 4:0, пришло восемь с половиной тысяч зрителей.

Корреспондент «Известий» посетил субботний матч в качестве рядового болельщика. Пришел на игру более чем за час до начала, и уже на входе столкнулся с небольшой проблемой: турникеты наотрез отказывались «идентифицировать» билеты. «Замерзли», – извиняющимся тоном произнес стюард и отправил вашего покорного слугу к коллеге справа. После некоторых мучений, техника таки заработала. Отрадно, что в дверях болельщиков встречали все те же весьма любезные стюарды, а не милиция. Непривычно.

Как только очутился в фойе арены, сразу почувствовал, что где-то это все уже видел. Внутренний интерьер очень напоминает Национальную библиотеку. Любопытное наблюдение сделала моя спутница: женский глаз сразу же определил, что ни на одном этаже в фойе нет зеркал. Может, еще не успели повесить? Или болельщикам они просто не нужны?

В остальном восьмиуровневая громадина с ареной на 15 тысяч зрителей поражает своим размахом и комфортом. Гардеробы, расположенные на втором (первом уровне) и пятом этажах, размещены по всему радиусу, что не создает заторов и очередей. К услугам посетителей 24 кафе и 4 ресторана. Главное ноу-хау для Беларуси: разрешение на продажу пива. Правда, проносить его на хоккей в каком-либо виде запрещено. На пятом уровне вместительное фойе с мягкими креслами и видом на город точь-в-точь скопировано со смотровой площадки на 22-м этаже Национальной библиотеки. Зато темпы строительства поражают: еще летом здесь не было ничего, кроме голых бетонных стен и строительных лесов, а на месте ледовой площадки «красовался» огромный котлован.

Собственно на месте ристалищ в первую очередь обращаешь внимание на гигантское табло в форме огромного куба – в лучших традициях НХЛ. Не зря после четвергового матча с «Металлургом», легендарный нападающий гостей Сергей Федоров сравнил «Минск-Арену» с хоккейным дворцом в Лос-Анджелесе. Вашему же корреспонденту она напомнила «Хартвалл Арену» в Финляндии: даже сидения, мягкие и очень удобные, синего цвета, как в Хельсинки.

На верхнем ярусе каждый зрительский ряд «заточили» в блестящие металлические поручни, отчего создалось впечатление, что с количеством металла строители все-таки перегнули палку. Хотя, безусловно, безопасность болельщиков прежде всего. Наконец льдом на «Минск-Арене» занимались специалисты из Канады – те же, что готовят лед к Олимпиаде в Ванкувере. Любопытно, что он абсолютно не скользкий, если выйти на него в обычной обуви. Зато быстрый и отличного качества – это подтвердили хоккеисты.

Матч с новичком КХЛ организаторы ожидали с опаской. В том плане, что на «Автомобилист» минская публика просто не пойдет. И к своей радости – ошиблись. Если матч с «магниткой» посетило девять тысяч зрителей, то встречу с командой из Екатеринбурга – всего на 500 человек меньше. Впрочем, повторюсь, не исключено, что большинство пришло в первую очередь на «экскурсию» по новому дворцу.

Не успел матч начаться, как хозяева придавили гостей к собственным воротам. И уже на третьей минуте Ярослав Чуприс, развернувшись, в падении открыл счет. Давление «бело-голубых» усиливалось, и ближе к концу периода Джефф Платт во второй раз расстрелял ворота Ивана Лисутина. Впрочем, столь уверенная игра и счет не свидетельствовали, что дело сделано. Учитывая неудачную игру «Динамо» именно во вторых периодах, после перерыва можно было ожидать чего угодно. Однако «зубры» не думали сбавлять обороты и забросили еще дважды. А в конце периода случилась кульминация: с интервалом в полминуты последовали два удаления у хозяев. И когда динамовцы выстояли при игре «три на пять» стало ясно: третий период – сущая формальность. 16 января 2010 года «Динамо» одержало первую, а потому историческую победу на «Минск-Арене». А вратарь Виталий Коваль, как и вся команда, впервые в сезоне не пропустил голов в свои ворота. Впрочем, шансов зацепиться за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф, у «Динамо» немного. Имея матч в запасе, белорусский клуб отстает от занимающего эту позицию «Торпедо» на 9 очков.

– Второй матч подряд проигрываем со счетом 0:4. Сначала в Риге, теперь в Минске, – сказал после матча главный тренер «Автомобилиста» Марек Сикора. – После второго периода мне хотелось, чтобы игра скорее закончилась. – Победа очень важна в психологическом плане, поскольку две предыдущие игры проиграли со счетом 1:2. Будем до последнего бороться за выход в плей-офф, – заверил Александр Андриевский. – Каково играть на «Минск-Арене»? По сравнению с Дворцом спорта – небо и земля. Вроде зал не полон, но девять тысяч болельщиков создают потрясающую поддержку.