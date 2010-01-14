ПРАВОВЕД с Натальей Костко #44

Как перечеркнуть прошлое

Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. У меня есть ребенок, ему 1 год. С отцом дочки мы в разводе, после развода у меня осталась его фамилия. Но недавно я вышла второй раз замуж. Скажите, могу ли я дать ребенку свою девичью фамилию?

Юлия, г. Гродно.

Давайте последовательно рассмотрим нормы Кодекса о браке и семье, касающиеся определения имени ребенка. Согласно статье 69 Кодекса (таково общее правило), фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а при отсутствии согласия — по указанию органа опеки и попечительства.

В случае прекращения брака между родителями или признания брака недействительным (статья 70 КоБС), это не влечет изменения фамилии ребенка.

Если родитель, у которого ребенок остался проживать после прекращения брака или признания брака недействительным либо после вступления в новый брак, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка, исходя из интересов ребенка.

Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех случаях производится с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства.

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение наряду с другими обстоятельствами учитывается органами опеки и попечительства при решении вопроса об изменении фамилии ребенка.

Фамилия детей может быть изменена при усыновлении, установлении материнства и (или) отцовства.

По совместному заявлению родителей ребенка, не достигшего шестнадцати лет, орган опеки и попечительства вправе исходя из интересов ребенка разрешить изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Перемена фамилии обоими родителями влечет за собой изменение фамилии ребенка, не достигшего шестнадцати лет.

Как видите, изменить фамилию ребенка на вашу девичью было бы можно, только при условии, если бы вы сами носили эту фамилию. Если после вступления в новый брак вы перешли на фамилию второго мужа, то вы можете ходатайствовать о переходе ребенка на эту же фамилию.

Такой близкий и такой далекий родственник

Здравствуйте! У дедушки моей жены есть однокомнатная квартира площадью 34 кв. м. Он прописан там один. Вопрос: может ли моя жена прописаться в этой квартире?

Андрей, г. Житковичи.

Для однозначного ответа в данном случае принципиальное значение имеет то, где находится данная квартира.

Так, общие правила Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» (п.8).

Говорят, что регистрация граждан по месту жительства ограничивается в жилом помещении, если после регистрации гражданина обеспеченность общей площадью такого жилого помещения станет менее 15 кв. метров на одного человека. Это требование в вашем случае будет соблюдено. Однако для Минска такие нормы составляют не менее 20 кв. метров на одного человека. Значит, для столичной квартиры места маловато.

Смотрим дальше. П. 9 этого же Указа снимает названные ограничения по метрам для определенных категорий граждан. Так, бабку, деда можно без ограничений по площади регистрировать у своих внуков, как и внуков у деда или бабки. Но не в Минске. Очевидно, в условиях повышенного спроса на минскую жилплошадь, родство дедов-внуков в столице не считается таким уж близким, поэтому для них действуют общие правила — по 20 кв. м. на каждого.

Получается, что зарегистрироваться у минского дедушки у вас не получится. А у любого другого — пожалуйста.

Недетские угрозы

Я — мать-одиночка. С момента рождения ребенка проживала совместно с его отцом. В данный момент отец ребенка хочет признать отцовство и лишить меня родительских прав. Возможно ли это, если да, то при каких обстоятельствах?

Анна, г. Светлогорск.

Прежде всего определимся, что установление отцовства и лишение родительских прав — две совершенно разные процедуры, и первое никак не влечет за собой второе. Зато определенно точно можно сказать, что в случае признания вашего сожителя отцом ребенка, он будет обязан морально (и, что самое главное — материально) участвовать в воспитании ребенка.

Итак, согласно статье 57 Кодекса о браке и семье , отцовство может быть установлено в судебном порядке, если родители ребенка не состоят в браке между собой и не подавали необходимых заявлений в ЗАГС при регистрации ребенка, а также если сведения об отце ребенка в книге записей актов о рождении указаны со слов матери.

Установление отцовства в судебном порядке производится по заявлению одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия.

При установлении отцовства суд принимает во внимание доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от предполагаемого отца, или признание предполагаемым отцом ребенка. Суд может также принять во внимание совместное воспитание или содержание ребенка матерью и предполагаемым отцом ребенка, совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью и предполагаемым отцом ребенка до рождения ребенка.

Что касается лишения родительских прав, то это возможно при наличии строго оговоренных в законодательстве случаев (ст.80 КоБС). Если родители:

— уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;

— злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком;

— ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка;

— отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком;

— в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не отпали основания для отобрания у них ребенка, указанные в части первой статьи 851 настоящего Кодекса.

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.

Согласно статье 81 КоБС , иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из родителей, опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних, иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону.

Родитель, лишенный родительских прав, не может быть опекуном, попечителем или усыновителем.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей.