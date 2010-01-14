Автомобиль для себя и для «того русского»

Новые таможенные пошлины на автомобили для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вызвали на рынке подержанных авто из Европы оживление. Цены по сравнению с летом машины выросли на 300-500 долларов, но не повлияли на спрос. Сейчас на авторынке продается все то, что было пригнано в Беларусь до 1 января 2010 года, и свежих машин на рынках будет уже не много: ипэшникам перегонять из Европы автомобили из-за новых пошлин уже не имеет смысла. По прогнозам самих перегонщиков, все то, что сейчас выставлено на продажу, будет раскуплено за два месяца.

Сейчас, правда, у посольств выстраиваются очереди желающих съездить в ЕС за машиной для себя и для «того россиянина». Многие сейчас думают, как воспользоваться возможностью заработать в рамках Таможенного союза — ведь очень вероятно, что после летнего выравнивания пошлин для физлиц с российскими белорусский рынок подержанных иномарок для россиян по ценовым параметрам окажется гораздо предпочтительнее. Это повлечет активный вывоз бэушных машин в Россию и резкий скачок цен внутри Беларуси.

Белорусы больше не хотят покупать новые автомобили

Подавляющее число белорусских автолюбителей планируют в ближайшие полгода либо купить новый автомобиль за границей, либо повременить с его приобретением пару лет.

Такие тенденции были выявлены в ходе интерактивного голосования, проведенного белорусским интернет-изданием «Ежедневник».

Учитывая возможность повышения белорусских пошлин на растаможку машин для физлиц до уровня российских, которое может произойти летом, после начала функционирования единого таможенного пространства в рамках Таможенного союза более 28% респондентов выразили намерение купить иномарку за рубежом в ближайшие полгода. В принципе, такое желание вполне логично. Ведь если планам по таможенной интеграции суждено будет сбыться, то летом даже ввозимые в Беларусь бэушные иномарки подорожают более чем на 30%.

Примечательно, что почти 26% проголосовавших намерены подождать с приобретением новых авто год-два. Это свидетельствует либо о наличии у них хороших автомобилей сейчас, либо об отсутствии денег на покупку дорожающих машин. Тем более что надежды на возможное изменение межгосударственных договоренностей еще не совсем потеряны.

Около 16% проголосовавших намерены ходить пешком, и планов по личной автомобилизации не строят. При этом почти такое же количество респондентов (около 16%) не связывают свои планы с заграничными приобретениями и намерены купить машину в ближайшие полгода на белорусском рынке б/у автомобилей.

6,6% респондентов в связи с увеличением таможенных пошлин видят для себя возможность обратить внимание на производимые в России иномарки. В то же время всего 2% проголосовавших согласны обратить внимание на продукцию российского автопрома типа ГАЗ или ВАЗ. Исходя из таких данных, можно предположить, что выигрыш России от распространения своих таможенных ставок на территорию Беларуси в части увеличения спроса на российскую продукцию будет мизерным. А вот проигрыш белорусских автодилеров кажется очевидным.

Согласно данным интерактивного голосования, всего чуть более 2% его участников готовы будут приобрести новый автомобиль, несмотря на повысившиеся цены.