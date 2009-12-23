ПРАВОВЕД с Натальей Костко #43

Без работы, но не без пособия

Я — мать-одиночка, моему сыну 7 лет. Пока я работала, получала пособие на ребенка. Сейчас я безработная. Где мне можно оформить пособие на ребенка старше 3-х лет? Какие нужны документы?

Татьяна, г.Минск.

Вам нужно обратиться в местное отделение органа по труду, занятости и социальной защите. В Положении о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.2008 № 490 (п.30) говорится, что пособие на детей старше 3 лет назначается на основании:

30.1. копии свидетельства о рождении ребенка (предоставляется на всех детей);

30.2. документа, удостоверяющего личность; справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета; домовой книги (при ее наличии) — для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах; копии решения суда о расторжении брака либо копии свидетельства о расторжении брака или иного документа, подтверждающего категорию неполной семьи (свидетельства о смерти одного из родителей, копии решения суда о признании безвестно отсутствующим, справки о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в случае, если запись об отце ребенка в книге регистрации актов о рождении произведена по указанию матери), — для неполных семей; копии решения суда об усыновлении (удочерении) — для семей, усыновивших (удочеривших) детей;

30.3. справки о том, что ребенок является обучающимся, — на детей старше 14 лет (предоставляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года), для учащихся, обучающихся за счет собственных средств, дополнительно указываются соответствующие сведения;

30.4. справки о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, — на детей, посещающих учреждения образования (в том числе дошкольные) с круглосуточным режимом пребывания ребенка;

30.5. сведений о полученных доходах (об их отсутствии) каждого члена семьи за год, предшествующий году обращения;

30.6. справки об уплате обязательных страховых взносов в Фонд в установленные сроки и о доходах, с которых они исчислены, — для лиц, уплачивающих страховые взносы самостоятельно;

30.7. копии удостоверения ребенка-инвалида — для семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

30.8. справки о размере выплачиваемых алиментов;

30.9. справки о призыве на срочную военную службу — для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу;

30.10. справки об инфицировании вирусом иммунодефицита человека — для семей, воспитывающих ребенка, инфицированного вирусом иммунодефицита человека, в возрасте до 18 лет;

30.11. копии удостоверения инвалида — для родителя в неполной семье, которому установлена инвалидность I или II группы;

30.12. справки о том, что местонахождение лица, обязанного уплачивать алименты, в месячный срок со дня объявления розыска не установлено;

30.13. справки о нахождении лица, обязанного уплачивать алименты, в учреждении уголовно-исполнительной системы или лечебно-трудовом профилактории Министерства внутренних дел и об отсутствии у него заработка;

30.14. справки о том, что лицу, обязанному уплачивать алименты, выдан паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь;

30.15. решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) — для граждан, назначенных опекунами, попечителями ребенка.

При подтверждении факта совместного проживания женщины и ведения ею общего хозяйства с лицом, не состоящим с ней в зарегистрированном браке и являющимся отцом одного из ее детей, а также в случае заключения брака с лицом, не являющимся отцом ее детей, семья рассматривается как полная, и к данному лицу предъявляются требования занятости как к отцу в полной семье.

Пособие на детей старше 3 лет лицам, уплачивающим обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование самостоятельно в порядке, установленном законодательством, назначается, если в году, предшествующем году обращения за пособием, они уплачивали страховые взносы более чем за 6 месяцев (183 календарных дня).

Как видите, список остаточно внушительный. Но не стоит пугаться. Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 обязывает граждан предоставлять лишь некоторые из названных документов.

Это:

— заявление;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— копия свидетельства о рождении ребенка;

— справка о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце ребенка — в случае, если запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена по указанию матери;

— копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие занятость родителей;

— домовая книга (при ее наличии) — для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах;

— справка о том, что ребенок является обучающимся, — на детей старше 14 лет (предоставляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года);

— справка детского интернатного учреждения о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, — на детей, посещающих детские интернатные учреждения с круглосуточным режимом пребывания ребенка;

— справка учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, — на детей, посещающих учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, с круглосуточным режимом пребывания ребенка;

— сведения о полученных доходах (об их отсутствии) каждого члена семьи за год, предшествующий году обращения;

— копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, — для неполных семей;

— копия удостоверения ребенка-инвалида — для семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Другие документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий в соответствии с настоящим Положением, запрашиваются государственными органами, иными государственными организациями самостоятельно в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях.

В то же время граждане вправе самостоятельно представить все документы и (или) сведения.