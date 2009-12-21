Олимпийские примерки

Сборная Беларуси под руководством нового главного тренера Михаила Захарова провела два контрольных матча в Словакии. По итогам спаррингов со сборными Словакии и Швейцарии наставник уже завтра огласит список 23-х счастливчиков, которые отправятся на Олимпийские игры в Ванкувер. В стартовом поединке подопечные Захарова сыграли неудачно, уступив хозяевам — 2:4. Особенно провальными получились два первых периода, проигранные нашей сборной — 0:3.

В составе словаков выделялся нападающий «Лады» Кукумберг, отметившийся дублем. Белорусы «проснулись» лишь в третьем периоде, когда в течение двух минут свели разрыв в счете до минимума. Сначала Олег Антоненко традиционным кистевым броском застал врасплох голкипера словаков Станю, а затем Андрей Антонов броском от синей линии угодил в дальний от вратаря угол. Правда, спустя всего минуту Рихард Зедник подоспел на добивание и установил окончательный счет в матче.

— Мы неважно сыграли, я это признаю, но главный судья отработал матч слабо. Объективно несколько нарушений арбитры нам выдумали, а вот когда Боровков убегал один на один и его задержали, арбитр успешно выписал две минуты вместо буллита, — сказал после матча со словаками Михаил Захаров. — Сегодня мы впервые действовали по новой для ребят схеме, которую я постараюсь привить команде. Понятно, что ее надо наиграть, привыкнуть к этому стилю, но все равно я ожидал от игроков большего. Предполагал, что будут проблемы, но не до такой степени. Зато эта встреча на многое открыла глаза, необходимые выводы я для себя сделал. Думаю, из этой сборной на поездку на Олимпиаду в Ванкувере претендуют максимум семь-восемь человек.

На следующий день белорусам противостояла сборная Швейцарии. Матч прошел с преимуществом соперника, которое воплотилось в гол Саннитца во втором периоде. Правда, шайба была засчитана только после видеопросмотра. Отыгрались белорусы в конце матча: численное преимущество использовал Антоненко. Он же наряду с Демагиным, а также великолепно сыгравший Коваль выцарапали победу для сборной Беларуси в серии буллитов.

— Понятно, что после поражения от словаков в игре против швейцарцев очень хотелось победить. Мы тщательно изучили наши просчеты в первой игре и сделали необходимые выводы, — прокомментировал итоги второго матча Михаил Захаров. — В защите сыграли надежнее. Первым периодом вообще доволен, хорошо играли, жаль, потом все сломала череда ненужных удалений. Кстати, в этом матче наши хоккеисты более строго следовали прививаемой мной и Льюисом новой схеме игры, что не может не радовать.

Хорошо, что забивает Антоненко. Признаться, ждал большего от звена Стася, я им давал очень много игрового времени. Отметил бы Коваля, он сыграл отлично. Понравились Антоненко, Заделенов и Чуприс

Словакия — Беларусь — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Швейцария — Беларусь — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)